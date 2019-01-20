ما حقيقة حجب لعبة “PUBG” في العراق؟

نفى وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي، نية الوزارة حجب لعبة “PUBG” في العراق.

وقال الربيعي في بيان صحفي إنه “ليس لدينا نية لحجب لعبة البوبجي في الوقت الحالي، وما نشر حول ذلك هو شائعات ليس إلا”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباء عن عزم الوزير الجديد حجب لعبة “PUBG” في البلاد، وسط رفض شعبي كبير لهذا الإجراء.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت لعبة “PUBG” من السيطرة بقوة على ساحة الألعاب حول العالم، خاصة في المنطقة العربية والعراق.

واللعبة هي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون من مختلف أنحاء العالم عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مملوءة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم البعض حتى يموت الجميع وينجو شخص واحد أو فريق واحد.