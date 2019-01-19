ترامب يعرض توفير حماية موقتة لبعض المهاجرين مقابل تمويل الجدار

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون التّرحيل، وذلك في مقابل أن يموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

وهذا المقترح الذي قدّمه ترامب في خطاب متلفز، يهدف بحسب الرئيس الأمريكي إلى “الخروج من مأزق” الشلل الذي يسود قسمًا من الإدارات الفدراليّة منذ نحو شهر تقريبًا. غير أنّ رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي رفضت هذا المقترح.