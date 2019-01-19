اكتشاف حيوانات محفوظة أسفل 1200 متر في بحيرة جليدية عملاقة (صور)

عثر علماء القارة القطبية الجنوبية على حيوانات صغيرة محفوظة بشكل مذهل في بحيرة غامضة مدفونة أسفل أكثر من 1200 متر من الجليد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن بحيرة “Mercer Subglacial” وهي نشطة هيدروليكيًا تقع على عمق أكثر من 1200 متر أسفل سهل “Whillans Ice Plain”.

تبلغ مساحة البحيرة، المعروفة باسم بحيرة “ميرسر”، حوالي 62 ميلًا مربعًا، وتم اكتشافها قبل أكثر من عقد من الزمن من خلال صور الأقمار الاصطناعية، ولكن لم يتم استكشافها أبدًا.

هذا وتمكن الباحثون من الوصول إلى البحيرة للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، ولكنهم لم يقدموا على استكشافها حتى الآن، وكشفوا أنهم عثروا على علامات على وجود حياة، وبقايا قشريات والدببة المائية في الأعماق الجليدية.

كما كشفوا أنهم يعتقدون أن الحياة لا زالت موجودة، حيث قال “ديفيد هاروود”، وهو عالم الإحاثة الجزئية في جامعة “نبراسكا- لنكولن”: “كان هذا الاكتشاف غير متوقع على الإطلاق”.

وحتى الآن لا يعلم فريق البحث كيف وصلت المخلوقات إلى هذا العمق، ولكن يُعتقد أنها كانت تعيش في البرك والجداول في سلسلة الجبال العابرة للقارة القطبية الجنوبية على بُعد 50 كم، خلال الفترات الدافئة الوجيزة خلال الـ 10 آلاف سنة الماضية، ونُقلت إلى بحيرة “ميرسر” بطريقة ما، ومع تجمد البحيرة، تُركت الحيوانات عالقة في قبرها الجليدي.