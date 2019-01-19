إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بالقاهرة (فيديو)

تعرضت الفنانه اللبنانية إليسا لموقف محرج أثناء تقديمها حفلًا غنائيًا خيريًا لصالح مرضى السرطان، الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثناء حديث إليسا مع الجمهور حول الأغنية التي يريدون سماعها، انقطع التيار الكهربائي، وعلقت قائلة: “شو هالجو الحلو هادا بيجنن”.

ومازحت الفنانة اللبنانية جمهورها، معلقة: “انقطعت الكهربا، يعني كمان هون بتنقطع مو بس عنا”، في إشاره منها إلى أن انقطاع الكهرباء يحدث بشكل متكرر في بلدها لبنان.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد قررت أن تودع عام 2018، من خلال طرحها لأغنية جديدة بعنوان “شمس العيد”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وتعمدت إليسا أن يكون الكليب هو مجموعة من أصعب اللحظات التي مرت عليها في هذا العام بسبب إصابتها بمرض السرطان، وكيفية تخطيها لهذه اللحظات العصيبة، لكي تبث رسالة أمل وتفاؤل لكل شخص يمر بظروف صعبة.