مباراة عُمان وإيران.. بطل الخليج بحاجة للمفاجأة للتأهل للدور المقبل

انطلقت احتفالات سلطنة عُمان بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا بعد هدف في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني لكنها ستكون في حاجة إلى مفاجأة لاجتياز عقبة إيران ومواصلة الحلم غدًا الأحد.

وعلى عكس عُمان التي انتظرت حتى الثانية الأخيرة من الجولة الثالثة لانتزاع بطاقة التأهل، ضمنت إيران مبكرًا الظهور في الدور الثاني بعد الفوز في أول جولتين وقبل التعادل دون أهداف مع العراق لتحتفظ بصدارة المجموعة الرابعة.

ولم تستقبل إيران أي هدف في 3 مباريات، كما هو حال 3 منتخبات أخرى في البطولة الجارية، واستمتعت بحصول بعض اللاعبين على راحة أمام العراق قبل بدء المشوار الحقيقي نحو محاولة إحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 1976.

وقال بيم فيربيك مدرب عُمان الذي خسر أول جولتين أمام أوزبكستان واليابان: “لا يهم من سنواجه في دور الـ16. حلمنا كان التأهل للدور الثاني وقد حققنا ذلك”.

وأضاف قبل مواجهة إيران في أبوظبي غدًا الأحد “الآن المباريات ستكون باللعب من أجل كل شيء وكل شيء ممكن”.

وستحاول عُمان بطلة الخليج الاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز 3/1 على تركمانستان والتأهل بفضل هدف بضربة رأس من المدافع محمد المسلمي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتزعت عمان بطاقة صعود ضمن أفضل 4 فرق بالمركز الثالث في المجموعات الست وبفارق الأهداف بعدما حصدت 3 نقاط فقط.

وإذا كانت عُمان تشعر أنها حققت بالفعل حلمًا باجتياز الدور الأول فإن إيران في المقابل تعتقد أنها لم تبدأ بعد مشوارها الحقيقي.

وفازت إيران، صاحبة أعلى تصنيف في المنتخبات الآسيوية، بخماسية على اليمن ثم بهدفين على فيتنام دون عناء يذكر وتحظى باستقرار فني كبير بوجود المدرب البرتغالي كارلوس كيروش منذ عام 2011 وقدمت مستويات رائعة في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي عن كيروش قوله: “كأس آسيا بالنسبة لمنتخب إيران قد بدأت الآن وعلينا من الآن فصاعدًا أن نستعد بشكل جيد لمباريات الأدوار الإقصائية”.

“أعتقد أن المرحلة المقبلة مهمة جدًا ولا مجال للتعويض فيها لذا يجب التركيز لكي نصل إلى مسافة أبعد من ذلك”.

وأضاف المدرب البرتغالي “على اللاعبين أن يستعدوا جيدًا لمباراة الدور الثاني لأن وقت اللعب الحقيقي قد حان وعلى الفريق أن يقاتل من أجل التأهل للأدوار المقبلة”.

وتحظى إيران بقوة هجومية كبيرة بوجود المهاجم الخطير سردار آزمون الذي تراجع مؤخرًا عن قرار اعتزال اللعب الدولي وسجل سجل 3 أهداف في البطولة الجارية.