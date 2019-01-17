احتجاز طلاب عراقيّين في أذربيجان بعد تعرضهم للاحتيال (فيديو)

تحتجز السلطات الأذرية عددًا من الطلاب العراقيّين؛ لمخالفتهم نظام الإقامة في البلد الآسيوي، بعد أن احتال عليهم وسيط وعدهم بتوفير مقاعد دراسية في جامعات أذربيجان.

ووجه الطلاب المحتجزون الذين تقول مصادر إنهم أكثر من 40، نداء استغاثة للخارجية العراقية عبر قنوات تلفزة محلية.

السلطات الاذربيجانية تحتجز اكثر من 40 طالبا عراقيا دجلة تتلقى استغاثة عاجلة من 40 طالب عراقي محتجز في سجون اذربيجان Posted by ‎قناة دجلة الفضائية‎ on Wednesday, January 16, 2019

وأكدت وزارة الخارجيَّة العراقية، في بيان صحفي، أنها “تتابع القضية وتؤكّد استمرار جُهُودها للتأكّد من سلامتهم، ومُواصَلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم”.

وأضافت أن “سفارة جمهوريَّة العراق في باكو بادرت، ممثلة بالقائم بالأعمال والكادر الدبلوماسي، فور إبلاغها باحتجاز 28 طالبًا عراقـيًّا بالتدخـُّل الفوريّ عن طريق الاتصال بالجهات الأذريَّة المُختصَّة، وبدأت بالتحرُّك لإطلاق سراحهم”.

وتقول مصادر محلية: إن الوسيط استلم مبالغ من الطلاب، لكنه لم يسلمها للجامعات الأذرية، لتتم عملية التسجيل، مما عرّضهم لمخالفة قانون الإقامة، وتم احتجازهم، لحين حلّ المشكلة عبر الجهات المختصة في العراق.

ويتعرض الكثير من الطلبة العراقيين إلى عمليات قرصنة ونصب واحتيال، سواء لأغراض الدراسة أو الهجرة، من قبل مكاتب غير مرخصة، في الغالب.