دواع إخراجية أم محاباة فنية.. لماذا اختفى النجوم القدامى في مصر؟ (فيديو إرم)

تشهد الدراما المصرية تحولًا في اختيار الفنانين الذين يؤدون دور كبار السن، سواء الأم أو الأب أو الجد في المسلسلات، فبعد سنوات من مشاهدة فنانين بعينهم يمثلون هذه الأدوار حتى باتوا يُعرفون بـ “أم الدراما” أو “أبو الدراما”، أصبحت الأعمال الحديثة تعتمد على فنانين صغار السن لتجسيد دور الأم أو الأب من خلال استخدام المكياج.

واعتبر النجوم كبار السن هذه الظاهرة التي باتت واضحة، بـ “قصر نظر” من قبل المخرجين، وذلك بحسب الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، التي انتقدت الاستعانة بفنانات صغيرات السن لتجسيد دور الام بالدراما المصرية.

وجسَّدت الفنانة سميرة عبدالعزيز التي اشتهرت بلقب “أم العظماء” في الدراما المصرية، دور أم خمسة أئمة، ووالدة أم كلثوم، وأم عبدالوهاب.

كما انتقدت الفنانة شهيرة ظهور فنانات صغيرات السن بدور الجدة والأم، يبدو عليهنَّ بشكل واضح صغر السن، وهو ما يمثل خطأ لدى المخرجين.

أما الفنان جلال الشرقاوي فانتقد الظاهرة بشكل ساخر، قائلًا: “ننتظر أن نقوم بأدوار طلبة الجامعة”.