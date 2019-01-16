فلة الجزائرية بعد ظهورها بالحجاب: الناس لا يشجعون على التوبة (فيديو)

تعجبت الفنانة فلة الجزائرية من كم الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحات مواقع التواصل بعد نشرها فيديو خلال ارتدائها الحجاب، ورفعها للأذان، لافتة إلى أن الناس لا يشجعون أحدًا على التوبة، أو ذكر الله.

ودعت المطربة الجزائرية عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” بالهداية لمن يهاجمونها بسبب رفعها الأذان رغم عدم قيامها بأي شيء خاطئ، مشيرة إلى أن غالبية الحسابات التي هاجمتها مزَّيفة وغير حقيقية.

وأوضحت أن الهجوم الذي شُنَّ عليها هو بسبب طلاء الأظافر الذي ظهرت به خلال رفعها الأذان، حيث أنه مثبَّت ولا تستطيع إزالته، موضحة أن لديها فرشاة خاصة تقوم باستخدامها لتنظيف أظافرها قبل الوضوء، ولن يحاسبها أحد سوى الله.

وظهرت الفنانة الجزائرية فلة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، مرتدية الحجاب، وسط انتقادات لاذعة بسبب عدم مناسبة طلاء أظافرها للحجاب الذي ارتدته.

وفاجأت الفنانة الجزائرية، جمهورها ومتابعيها، برفعها الأذان بلهجتها الجزائرية، وذلك للمرة الأولى في حياتها، حيث لم تقم بهذا الأمر من ذي قبل طيلة حياتها، وقصدت بظهورها مرتدية الحجاب حتى لا تتعرض لانتقادات وهي ترفع الأذان المقدس.