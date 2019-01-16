مصرية ذبحت طفليها بداعي الجنون

بررت مصرية جريمة ذبحها طفليها بواسطة سكين داخل منزلها بطريقة وحشية، بأنّها تعاني مشكلات نفسية، حيث تفقد قواها العقلية.

بداية الجريمة التي هزّت المجتمع، جاءت عندما تلقت أجهزة الأمن في محافظة أسيوط بلاغًا يفيد بإلقاء القبض على ربة منزل إثر قيامها بذبح طفليها باستخدام “سكين” حاد داخل منزلها.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، فإن زوجة مصرية تبلغ 24 عامًا، قامت بذبح طفليها الأول بعمر 6 سنوات، والآخر بعمر 4 سنوات بسكين المطبخ.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية التي استمرت لساعات إلى أن المتهمة اعترفت بجريمتها، إلا أنها أرجعت السبب إلى مرضها النفسي، حيث تفقد قواها العقلية أحيانًا.

من جانبها حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجرى عرض المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتأكد من سلامة قواها العقلية بالعرض على المتخصصين.