العراق ينفي استثناء سلع إيرانية من الرسوم الجمركية

نفى العراق، اليوم الثلاثاء، منح بعض السلع الإيرانية استثناء من الرسوم الجمركية.

وقالت الهيئة العامة للجمارك في العراق في بيان صحفي، إننا “ننفي منح بعض السلع الإيرانية استثناءً من الرسوم الجمركية”، مؤكدة أنه “لا توجد أي إعفاءات من الرسوم الكمركية لأي دولة، وإنّما الكل مشمول بقانون التعريفة الجمركية رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ “.

ودعت الهيئة “وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات”.

وقالت رئيس غرفة التجارة في محافظة أهواز الإيرانية شهلا عموري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن العراق استثنی سلعًا إيرانية من الرسوم الجمركية.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن عموري قولها، إن “العراق استثنی 25 من السلع المنتجة في محافظة خوزستان من الرسوم الجمركیة”، مبينة أن “المفاوضات جاریة بین غرفة تجارة أهواز والعراق؛ لاستثناء عدد أكبر من السلع والبضائع الإیرانیة”.

وأضافت أنه تم “تشكيل لجنة لمتابعة تصدیر السلع من خوزستان إلی العراق”، مشيرة إلى أن “العراق قرر وضع الأراضي بالمجان تحت تصرف المقاولین الإیرانیین؛ لتشیید المباني السكنیة، وبالمقابل یضمن العراق لهم بیعها” .

يشار إلى أن حجم صادرات إیران غیر النفطیة إلى العراق یبلغ 9 ملیارات دولار سنویًا، وفق مصادر رسمية عراقية.