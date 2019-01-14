كاظم الساهر يحتضن معجبة بعد سقوطها على المسرح (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي أقيم أمس في باريس، أثناء محاولة إحدى معجباته الوصول إليه على المسرح.

وبمجرد صعود المعجبة على المسرح تعثرت قدمها وسقطت قبل الوصول إليه، ما جعل رجال الأمن يسارعون لمساعدتها وإنزالها حتى لا تعطل سير الحفل.

وهنا تدخل “القيصر” وسارع إليها واحتضنها على الفور، وهو ما جعلها ترقص من الفرح لأنها “استطاعت أن تحقق رغبتها في الوصول إلى نجمها المفضل”.

ومن المقرر أن يسافر كاظم الساهر إلى مدينة لندن الإنجليزية لإحياء حفله الخامس ضمن الجولة الأوروبية والتي تقام يوم 18 يناير/كانون الثاني الجاري، ويختتم جولته في مدينة مانشستر الإنجليزية في اليوم التالي لإحياء آخر حفلاته.

وسبق أن وافق الفنان كاظم الساهر على مقترح تقدم به رجل الدين الشيعي البارز في العراق، مقتدى الصدر، باعتماد أغنية “سلام عليك” نشيدًا وطنيًا للعراق.