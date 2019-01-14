لافروف يطالب اليابان بالاعتراف بروسية جزر “الكوريل”

المصدر: ا ف ب

صرح رئيس الوزراء الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن على اليابان أن تعترف بسيادة روسيا على جميع جزر الكوريل المتنازع عليها من أجل أن تتقدم مفاوضات السلام.

وقال لافروف للصحافيين إثر محادثات مع نظيره الياباني تارو كونو “أكدنا استعدادنا للعمل على أساس إعلان 1956 ما يعني قبل كل شيء اعتراف جيراننا اليابانيين، بما أدت إليه الحرب العالمية الثانية برمته بما فيه الاعتراف بسيادة روسيا على كل هذه الجزر”.

وأكد، أن هذه الفرضية الأساسية يعكسها الإعلان المشترك للاتحاد السوفياتي واليابان عام 1965، والذي تؤكد موسكو استعدادها لاستخدامه كنقطة انطلاق.

وأوضح لافروف “هذا موقفنا الأساسي وبدون خطوات في هذا الاتجاه سيكون من الصعب جدًا توقع التقدم في مسائل أخرى”، مضيفًا “أن السيادة على الجزر ليست مطروحة للنقاش، هذه أراض روسية”.

وأجرى لافروف وكونو محادثات استمرت ساعات في أول لقاء لهما بهدف تسريع عملية التوصل إلى معاهدة سلام رسمية، كما اتفق عليه الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعكس العادة، لم يعقد الوزيران مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا إنما خاطبا وسائل الإعلام بشكل منفصل وقال لافروف إن ذلك جاء بناء على طلب من طوكيو.