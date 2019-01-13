سما المصري تهدد بنشر “فيديو مذِل” للإعلاميةريهام سعيد

ردّت الراقصة الاستعراضية سما المصري، على اتهام مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد لها، بتورطها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة المول”، التي بدأت أحداثها منذ 3 سنوات.

وقالت سما المصري في منشور لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”: “الولية بتاعت العفاريت دي بتقول إني أنا اللي ذقيت عليها فتاة المول وأنا اللي افتعلت القصة كلها”.

وأضافت: “ليه يا روح أمك، هو أنا اللي قولتلك انشري صورها؟ ولا أنا اللي قولتلك اسرقي صورها من على تليفونها يا حرامية الصور؟ وموضوع إني أخدت فلوس منك طبعًا أخدت منك فلوس تعويض عن إهاناتك ليا لما قولتي إني أخدت ١٠ آلاف جنيه وماجتش البرنامج أخدت منك بدل الـ١٠ آلاف أضعاف أضعاف الفلوس دي”.

وتابعت الراقصة المصرية: “وبتقولي إنك ماقعدتيش تحت رجليا عشان تترجيني أخلصلك الموضوع عشان ماتتحبسيش، وإنك مصوراني، طيب يلا أنشر الفيديو بأه عشان الناس تتفرج عليا وأنا زلاكي”.

وأكملت هجومها على ريهام سعيد قائلة: “ولما أنا متورطة ماروحتيش تشتكيني ليه، ولا خايفة تتحبسي تاني؟؟.. هو السؤال بس إنتي دفعتي ليا فلوس أنا وفتاة المول ليه لما أنتي معاكي الحق كده وعامله بورم؟”.

وأردفت: “مش الغلابة كانوا أولى بالفلوس دي يا بتاعت الغلابة؟، ماهو أنا وراكي وراكي محدش هيفضحك غيري، طالما إنتي بجحة كده يا بتاعت العفاريت”.

واختتم سما: “لو أنا نصبت عليكي، يبقي برافو عليا، عقبال المرة الجاية يا بتاعت العفاريت بالشفاء يا روح خالتك”.

وكانت ريهام سعيد قد أعادت فتح القضية مجددًا من خلال بيان نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدة أن الجميع ظلمها في هذه القضية التي عوقبت فيها بالحبس سنة و6 أشهر مع الشغل، إضافة إلى غرامة 15 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.

وكتبت سعيد: “بقالي 4 سنين الناس ظالماني وعارفة إني لو قلت محدش هيصدق وإنتي النهاردة جيتي نصفتيني”.

وأضافت: “اعترفتي أدام كل الناس إن إنتي اللي زقيتي علي فتاة المول وعملتوا مقلب الصور عشان تاخدوا 2 مليون جنيه إنتي مليون وهي مليون شقايا وتعبي، أيوة دم قلبي ومش مسامحة فيه”.

وتابعت: “فكرة إني قعدت تحت رجليكي محصلش إنتي اللي كنتي جاية هتموتي على الفلوس وكله متصور”.