سما المصري تهدد بنشر “فيديو مذِل” للإعلاميةريهام سعيد

ردّت الراقصة الاستعراضية سما المصري، على اتهام مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد لها، بتورطها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة المول”، التي بدأت أحداثها منذ 3 سنوات.
وقالت سما المصري في منشور لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”: “الولية بتاعت العفاريت دي بتقول إني أنا اللي ذقيت عليها فتاة المول وأنا اللي افتعلت القصة كلها”.
وأضافت: “ليه يا روح أمك، هو أنا اللي قولتلك انشري صورها؟ ولا أنا اللي قولتلك اسرقي صورها من على تليفونها يا حرامية الصور؟ وموضوع إني أخدت فلوس منك طبعًا أخدت منك فلوس تعويض عن إهاناتك ليا لما قولتي إني أخدت ١٠ آلاف جنيه وماجتش البرنامج أخدت منك بدل الـ١٠ آلاف أضعاف أضعاف الفلوس دي”.
View this post on Instagram
الوليه بتاعت العفاريت دي بتقول اني انا اللي ذقيت عليها فتاه المول وانا اللي افتعلت القصه كلها …ليه ياروح امك هو انا اللي قلتلك انشري صورها؟ ولا انا اللي قلتلك اسرقي صورها من علي تليفونها ياحراميه الصور؟وموضوع اني اخدت فلوس منك طبعا اخدت منك فلوس تعويض عن اهاناتك ليا لما قولتي اني اخدت ١٠ الاف جنيه وماجتش البرنامج اخدت منك بدل ال١٠ الاف أضعاف أضعاف الفلوس دي …وبتقولي انك ماقعدتيش تحت رجليا عشان تترجيني اخلصلك الموضوع عشان ماتتحبسيش وانك مصوراني طيب يلا انشر الفيديو باه عشان الناس تتفرج عليا وانا زلاكي ولما انا متورطه ماروحتيش تشتكيني ليه ولا خايفه تتحبسي تاني؟؟ …هو السؤال بس انتي دفعتي ليا فلوس انا وفتاه المول ليه لما انتي معاكي الحق كده وعامله بورم؟مش الغلابه كانوا أولي بالفلوس دي يابتاعت الغلابه؟…فرحانه انتي اوي اني قلبتك في فلوس ياحجه؟؟هههه..ماهو انا وراكي وراكي محدش هيفضحك غيري طالما انتي بجحه كده يابتاعت العفاريت ولو انا نصبت عليكي يبقي برافو عليا عقبال المره الجايه يابتاعت العفاريت بالشفاء ياروح خالتك….????????????
وتابعت الراقصة المصرية: “وبتقولي إنك ماقعدتيش تحت رجليا عشان تترجيني أخلصلك الموضوع عشان ماتتحبسيش، وإنك مصوراني، طيب يلا أنشر الفيديو بأه عشان الناس تتفرج عليا وأنا زلاكي”.
وأكملت هجومها على ريهام سعيد قائلة: “ولما أنا متورطة ماروحتيش تشتكيني ليه، ولا خايفة تتحبسي تاني؟؟.. هو السؤال بس إنتي دفعتي ليا فلوس أنا وفتاة المول ليه لما أنتي معاكي الحق كده وعامله بورم؟”.
وأردفت: “مش الغلابة كانوا أولى بالفلوس دي يا بتاعت الغلابة؟، ماهو أنا وراكي وراكي محدش هيفضحك غيري، طالما إنتي بجحة كده يا بتاعت العفاريت”.
واختتم سما: “لو أنا نصبت عليكي، يبقي برافو عليا، عقبال المرة الجاية يا بتاعت العفاريت بالشفاء يا روح خالتك”.
وكانت ريهام سعيد قد أعادت فتح القضية مجددًا من خلال بيان نشرته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤكدة أن الجميع ظلمها في هذه القضية التي عوقبت فيها بالحبس سنة و6 أشهر مع الشغل، إضافة إلى غرامة 15 ألف جنيه، بتهمة السب والقذف.
وكتبت سعيد: “بقالي 4 سنين الناس ظالماني وعارفة إني لو قلت محدش هيصدق وإنتي النهاردة جيتي نصفتيني”.
وأضافت: “اعترفتي أدام كل الناس إن إنتي اللي زقيتي علي فتاة المول وعملتوا مقلب الصور عشان تاخدوا 2 مليون جنيه إنتي مليون وهي مليون شقايا وتعبي، أيوة دم قلبي ومش مسامحة فيه”.
وتابعت: “فكرة إني قعدت تحت رجليكي محصلش إنتي اللي كنتي جاية هتموتي على الفلوس وكله متصور”.