إيران تعلن البدء في إنتاج وقود مخصب متطور

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم الأحد، أن بلاده بدأت العمل على إنتاج الوقود الحديث والمتطور المخصب بنسبة 20%، وفقًا لبنود الاتفاق النووي.

وقال صالحي في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB)، “إن البلاد بدأت في اتخاذ إجراءات أولية لتطوير وقود مخصب بنسبة 20٪ يستخدم في المفاعلات النووية”، مضيفًا أن “إيران حققت الكثير في مجال تطوير العلوم والصناعة النووية”.

وأشار إلى أن “إيران أصبح لديها القدرة على تصميم الوقود الحديث بالاعتماد على قدراتها بدلًا من الهندسة العكسية واستخدام تصميمات الآخرين، وهو إنجاز عظيم للبلاد”، مبينًا أن “مفاعل طهران النووي يعمل مع الوقود القديم، لكن الوقود الحديث سيعزز كفاءة المفاعل”.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بقوله: “لقد بدأ اتخاذ تدابير أولية لتصميم الوقود الحديث (المخصب إلى 20٪)”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أقيم معرض للإنجازات النووية للبلاد في مدينة نجف آباد بوسط محافظة أصفهان، وشملت الإنجازات النووية التي عرضت في المعرض مجالات مختلفة مثل التخصيب النووي وإنتاج المياه الثقيلة ومحطات الطاقة النووية ومفاعل “اراك” للأبحاث والزراعة النووية والطب النووي والصحة والصرف الصحي والوقود النووي والسلامة النووية.

وتعهدت إيران في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 3.5% ورفع مستواها إلى أكثر من 20%، فإن معدل التخصيب الإيراني وصل وفقًا لتقارير الأمم المتحدة عند مستوى 3.67% سيحدد بنسبة 15% لمدة 15 عامًا.