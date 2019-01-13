الفنانة ألفت عمر تقدم نصائح لاستغلال الفراغ (فيديو إرم)

وصفت الفنانة المصرية ألفت عمر قرار الفنان الكبير عادل إمام بعدم الظهور في رمضان 2019 ، بأنه “خسارة كبيرة للفن وللجمهور” الذي اعتاد تواجد الزعيم في رمضان.

وكان الفنان عادل إمام قد أعلن عن عدم مشاركة مسلسله “فالانتينو” في السباق الرمضاني المقبل، ليغيب عن منافسات الموسم الزخم من حيث الأعمال ومشاركات نجوم الصف الأول.

وأعربت ألفت عمر في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركتها في حفل لاختيار أفضل نجوم 2018، عن سعادتها بنجاح مشروعها الجديد وافتتاح محل مجوهرات يحمل اسمها.

وشددت على ضرورة أن يستفيد نجوم الفن من أوقات فراغهم، واستغلالها في عمل مشروع خاص بجانب الفن، يعود بالفائدة عليهم، ويكون أمانًا للمستقبل.

وعن آخر أعمالها الفنية، قالت الفنانة ألفت عمر إنها تشارك في تصوير فيلم جديد مع نخبة من النجوم، منهم أحمد فلوكس وهنا شيحة، لافتة إلى أنها في مرحلة قراءة بعض الأعمال الدرامية التي من المنتظر أن تعرض في رمضان المقبل.