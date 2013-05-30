فيسبوك تحذف ألفاظ الكراهية

إرم – (خاص)

قالت شركة فيسبوك أن أنظمتها لحذف الفاظ الكراهية لم تعمل بصورة جيدة كما كانت تأمل الشركة وسط تقارير بأن معلنين يسحبون علاماتهم التجارية من شبكة التواصل الاجتماعي في مواجهة رد فعل عنيف من الجماعات النسائية.

وقالت الشركة في تدوينة فريق السلامة عملنا في الأشهر السبعة الماضية على تحسين أنظمتنا للرد على تقارير الإنتهاكات لكن الإرشادات التي تستخدمها هذه الإنظمة فشلت في ضبط جميع المحتوى الذي ينتهك معاييرنا. نحتاج إلى أن نعمل بصورة أفضل - وسنعمل."

ومن بين الردود الأخرى قالت فيسبوك: "أنها ستحدث الإرشادات التي تستخدم لتقييم ألفاظ الكراهية وستشجع جماعات مكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت على إضافة ممثلين عن المنظمات النسائية أيضا.

وأصدرت مجموعة تسمى (النساء والعمل والإعلام) الأسبوع الماضي خطاباً مفتوحاً لفيسبوك يحث الشركة على تحسين ردها على المحتوى الذي "يستهين أو يعظم العنف ضد الفتيات والنساء".

وطالبت أيضاً أعضاء فيسبوك بالإتصال بالمعلنين الذين تظهر إعلاناتهم بجوار مثل هذا المحتوى.