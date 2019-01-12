مشادة كلامية بين حليمة بولند والإعلامي محمد التوم على الهواء (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامية الكويتية حليمة بولند والإعلامي محمد التوم أثناء استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية بسبب ما قاله الأخير عنها بأنها “مجرد شو” فقط وأن طريقة كلامها هي فقط التي تجذب الجمهور إليها.

الأمر الذي استفز حليمة ، فردت عليه :” إذا أنا حق شو فقط فأنت حق إعلانات.. وبليز لا تقص كلامي في المونتاج”.

وأضافت :”يعني أنت اليوم لما تستضيف حليمة بولند وتدفعلها فلوس وناطريني من شهرين ومحولي فلوس .. طب أنت إيه الرسالة اللي مقدمها باستضافتك لحليمة بولند؟”.

وواصل التوم استفزازها من خلال سؤالها حول الهدف من قيامها بتصوير جسمها على “سناب شات”، فردت عليه :”تصويري لستايل لبسي اللي بتلبسه أي كويتية أو خليجية أو عربية”، معربة عن استيائها من السؤال ، معلقة “عيب المصطلحات ديه”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قد أعربت عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له من قبل متابعيها على مواقع السوشال ميديا؛ بسبب التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن ترفض طلبًا لطفل، وذلك وفقًا لفطرتها كإنسانة وأم.

وكتبت حليمة على الـ”ستوري” الخاص بحسابها الرسمي على موقع “انستغرام”: “بخصوص الهجوم غير مبرر من الإعلام والصحافة، حول تصويري مع أطفال من إسرائيل.. فأنا تصرفت وقتها بفطرتي السوية وإنسانيتي تجاه أطفال أبرياء لا علاقة لهم بالسياسة وقذارتها؛ فهم أحباب الله”.