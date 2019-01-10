ما حقيقة ارتباط نيللي كريم بالمخرج عمرو سلامة ؟

أثار الثنائي الفنانة المصرية نيللي كريم ومواطنها المخرج عمرو سلامة، جدلًا واسعًا في الأيام الماضية، بعد صورهما، التي أوحت لكثيرين بوجود علاقة عاطفية بينهما.

وكشف مصدر مقرب من نيللي كريم لـ “إرم نيوز” أن الصور التي نشرت لها بصحبة عمرو سلامة تتعلق بجلسات عمل جمعتهما مؤخرًا حول مشروعهما الفني الجديد، ولا يوجد بينهما أي عواطف رومانسية أو ارتباط.

وأوضح المصدر أن نيللي تواصل تحضيراتها هذه الأيام؛ للوقوف على تفاصيل المسلسل الذي ستخوض به سباق رمضان 2019، وسيكون من إخراج عمرو سلامة.

ورغم تأكيدات المصدر المقرب من نيللي بعدم وجود علاقة حب تربط الثنائي خلال الفترة الحالية، إلا أن بعض المقربين منهما والحاضرين في جلساتهما الخاصة، يرجح بأن هناك مشاعرَ تجمعهما، وأنه قد يكون الأمر في بدايته ولكنه سينتهي بالارتباط.

وبدأت القصة بنشر الثنائي الصورة نفسها على صفحتيهما الشخصية بـ”إنستغرام” في التوقيت نفسه تقريبًا، بدا عليهما خلالها الانسجام والسعادة.

وعاد سلامة ليثير فضول الجمهور مجددًا بشأن طبيعة علاقتهما، بعد نشره صورة ثانية له مع نيللي وهي تحتضنه، ويبدو أنهما كانا في نوبة ضحك هيستيرية أثناء التقاطها.

يذكر أن نيللي كريم شاركت في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “اختفاء”، فيما أخرج عمرو سلامة مسلسل “طايع” للنجم عمرو يوسف والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.