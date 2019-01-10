من هي جولي المالكي التي دعمتها نانسي عجرم؟ (فيديو وصور)

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، دعمها ومساندتها للطفلة السورية جولي المالكي، التي تخوض مسابقات برنامج ذا فويس في نسخته الفنلندية، بعد أن أبكت لجنة التحكيم أثناء أدائها، وأثارت حالة من الإعجاب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نانسي، على غير العادة مقطع فيديو لأداء الطفة السورية لأغنية “Million Years Ago” عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” نشر وتبادل الصور”إنستغرام”، حيث كتبت “جولي مالكي من سوريا.. لما صوت يبكيك ويفرحك بالوقت نفسه! ..إن شالله بتحققي كل أحلامك”.

وتفاعل جمهور نانسي مع رأيها، حيث أبدى الكثير من المتابعين رغبتهم في وصول الطفلة السورية لنهائيات البرنامج، حيث كتبوا عدة تعليقات داعمة ومساندة للطفلة، خاصة التعاطف معها، لتناسق الأغنية مع حالة الطفلة التي فقدت والدتها منذ عام، وكتبوا”فظيعة صوت واحساس عالي”، و”يارب توصل للنهائيات”، و”إن شاء الله تحقق كل أحلامها”.

وكانت السورية جولي المالكي، قد أحدثت حالة جدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال مشاركتها في البرنامح بأداء أغنية “Million Years Ago” للمطربة البريطانية أديل، وهذا ما جعل أعضاء لجنة التحكيم الأربعة في البرنامج يستديرون لها، إذ وصفت المغنية الفنلندية آنا بو صوتها بأنه “ضربة على القلب ورائع ومرعب في الوقت نفسه”.

وأطلق النشطاء على جولي لقب “أديل سوريا”، حيث صرحت بعد أدائها للأغنية بأن أصعب شيء مرت به هو فقدان والدتها التي توفيت منذ عام بعد إصابتها بالسرطان، لافتة إلى أنها اختارت هذه الاغنية؛ لأنها تتضمن عبارة “اشتقت لأمي”، وأهدت الأغنية لوالدتها الراحلة كما كل الأغاني التي ستغنيها في البرنامج.

يذكر أن جولي المالكي هاجرت من سوريا إلى السويد مع والدتها منذ ثماني سنوات، وانتقلت منذ فترة إلى فنلندا.