أراد تنويم فيل مغناطيسيًا فداسه حتى الموت (صور)

لقي رجل في سيرلانكا مصرعه بحادثة غريبة، حيث داسه فيل ضخم، خلال محاولة تنويمه مغناطيسيًا، داخل إحدى الغابات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الرجل وهو يقترب من الفيل ويلوح بيده أمام عينيه محاولًا تنويمه.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الرجل لم يحاول الهرب عندما هاجمه الفيل ليدوسه الفيل حتى الموت، فيما يظهر الفيديو الفيل وهو يهاجم الرجل ثم يلقيه أرضًا قبل أن يدوسه عدة مرات.

وقالت الصحيفة إن الرجل كان “يحاول تنويم الفيل مغناطيسيًا لكن الفيل اندفع نحوه وداسه عدة مرات ما أدى إلى وفاته على الفور.”