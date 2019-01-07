العثور على جثة عارضة أسترالية متوفاة بظروف غامضة (صورة)

عثرت شرطة أستراليا على جثة العارضة أناليز براكنزيك متوفاة داخل شقتها، في ظروف غامضة، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأثار اختفاء العارضة الأسترالية العديد من التساؤلات من قبل أصدقائها، بعد أن توقفت عن الرد على مكالماتهم ورسائلهم منذ يوم الخميس الماضي، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

ونشرت “أناليز” مؤخرًا، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، عددًا من المنشورات التي تحمل رسائل غامضة، من بينها: “من الواضح أن كل شيء يسير بالعكس حاليًا”.

وكتبت أيضًا تقول: “تحديات الحياة صعبة ومخيفة”، مشيرة إلى أن 2018 كانت سنة حافلة بالتحديات، وأنها تتطلع لفتح صفحة جديدة في ٢٠١٩ بعد شراء منزل جديد.

وكانت أناليز تتردد على جمعية خيرية لمكافحة الانتحار، حيث أعربت مؤخرًا عن شكرها لكل من ساعدها في المرحلة الأخيرة.

من جانبها، أكدت الشرطة الأسترالية أن ملابسات وفاة “أناليز” لن تعامل كحادث جنائي وإنما حادثة وفاة عادية، لحين ظهور ما يثبت عكس ذلك.