الدكتورة خلود ترد على منتقدي صور حملها (شاهد)

خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن صمتها؛ للرد على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل متابعي صفحتها الشخصية على “إنستغرام”؛ بسبب نشرها عددًا كبيرًا من الصور أثناء فترة حملها.

وقالت خلود في ردها على الهجوم الذي تعرضت له: “أولًا شكرًا حبايبي على حبكم ودعواتكم.. ثاني شي اللي يقولون أول واحدة تحمل كأنه ما حدا حمل غيرها حتى القطاوة تحمل.. يلا أنا حرة كيفي وحسابي.. وأنا حرة اللي مو عاجبها لا تضيفني”.

وأضافت: “المشكلة مو عاجبهم ويتابعون شو هالنفاق.. والله أنا ما أقدر أتابع واحدة ما أحبها يلا اللي مو عاجبه ما يتابعنا.. انتهى الموضوع.. الله يكفينا شركم”.

وتعرضت خلود لموجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لحملها وعلقت عليها: “اللهم سهل عليّ ما تبقى من حملي، وهون عليّ ولادتي وأرزقني لذة احتضان جنيني”، لكن متابعين انتقدوا ذلك وأكدوا بأنها ليست الأولى في العالم التي تمر بفترة الحمل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت عن المفاجأة التي كانت تحضّرها لزوجها أمين وجمهورها، وهي حملها بتوأم، حيث أقامت حفلًا ضخمًا غنت فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم بمناسبة إعلانها عن نوع جنينيها.

وشوّقتْ الفاشينيستا الكويتية زوجها للمفاجأة، من خلال إحضار بالون أسود كبير، ثمّ قامت بـ”فرقعته”، وتطايرتْ منه بلالين كثيرة، باللونين الأزرق والورديّ، وهو ما يعني أنّها حامل بتوأم؛ ولد، وبنت.