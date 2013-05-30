عكاظ: حسن نصر الله والإستهبال

إرم – (خاص)

تحدثت صحيفة عكاظ السعودية حول دور حسن نصر الله وحزبه في المشاكل الدائرة في الشرق الأوسط، وعم "استهبال" بعض العرب في فهمهم للأمور.

وكتب صالح إبراهيم الطريقي حول ذاكرة العرب الضعيفة أو "المثقوبة"، وأنهم يلدغون من الحجر مرة ومرتين، خاصة في تعاملهم مع قضايا المنطقة.

وقال الطريقي "آخر دهشة (استهبال) أصبتم به كان بعد خطاب حسن نصر الله الأخير، وكانوا يقولون: (انظروا.. إنه يعلن أن حزب الله ومنذ شهور يحارب بجانب نظام بشار)، مع أني لا أعرف ما الذي كانوا يتوقعونه من نصر الله وحزبه سوى أن يقفوا مع حلفائهم وحلفاء إيران؟".

وأضاف "المضحك أنه وبعد كل هذا الحصار، يخرج (الطاغية) الخائف من مخبئه، ليخبركم: حدث انتصار إلهي لكم، وأن إسرائيل التي حاصرت لبنان من ثماني جهات هزمت شر هزيمة، بعد أن دفع بحزبه إلى الداخل ليحل محله (قوات دولية)، تحمي أمن إسرائيل مقابل توقف طائرتها عن تدمير لبنان".

وختم الكاتب مطالباً العرب بعدم "الاستهبال"، وأن يبحثوا عن مصالحهم ليحققوها، بدلاً من لعب دور الضحية في المجتمع، وأن الجميع يتآمر عليهم.