جمعتهما علاقة غرام أزعجت التونسيين.. مغني راب يعقد قرانه على نسرين بن علي

عقد مغني الراب التونسي كادوريم (كريم الغربي)، قرانه رسميًا على نسرين بن علي، ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، المقيم في السعودية، بعد علاقة غرام أزعجت التونسيّين.

وأظهرت صور نشرها الزوجان على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مراسم الخطوبة والزواج بحضور والد العروس، ووالدتها ليلى الطرابلسي.

وكان محامي كادوريم، منير بن صالحة، كشف في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن المغني التونسي سافر إلى السعودية لخطبة نسرين بن علي من والدها.

وبدت علامات التقدم في السن واضحة على ملامح الرئيس الذي حكم تونس 23 عامًا، قبل أن تطيح به ثورات ما عُرف بـ “الربيع العربي”، في كانون الثاني/ يناير 2011، ليستقر في السعودية منذ ذلك الوقت.

وأعلن كادوريم، قبل شهرين، أنه يعيش قصة حب حقيقية مع نسرين بن علي، وأنّ “علاقة جدّية” تربطهما، وأنهما يخططان للارتباط الرسمي خلال عام 2019.

وسبق لنسرين (31 عامًا)، أن تزوجت من رجل الأعمال صخر الماطري، المقيم حاليًا في السيشيل، قبل أن ينفصلا قبل 3 سنوات، وتترك له أبناءها الثلاثة.

وارتبط كادوريم بعلاقة عاطفية بالفنانة الاستعراضية التونسية منال عمارة، وظهرا معًا في العديد من المناسبات العامة، قبل أن ينفصلا بعد أقل من عام لأسباب غامضة.

ولا يحظى مغني الراب التونسي كادوريم (39 عامًا) بشعبية كبرى في تونس، ويعتبر خصومه ارتباطه بابنة بن علي مجرد “خطة تسويقية” لجذب الاهتمام، بعد أن فشلت أعماله فنيًا، حسب تعبيرهم.

وتتميز فيديوهات كادوريم بإظهار بذخ يوصف بالمبالغ فيه، ولا يتلاءم مع القيمة الفنية للأغاني، بحسب نقاد تحدثوا لـ “إرم نيوز”، وهو ما جعله دائمًا عرضة للنقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.