الإمارات وباكستان تشكلان غرفة عمل لتعزيز التعاون التجاري

قررت الإمارات وباكستان، الأحد، تشكيل فريق عمل لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك عقب لقاء جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في إسلام أباد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان، إن “الجانبين أكدا أهمية المتابعة الفعالة لمختلف المبادرات المتخذة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية بما في ذلك العمل على إطار اتفاق استثمار طويل الأجل”.

وأعرب الجانبان بحسب البيان، عن “رضاهما للتعاون المستمر في مجال الأمن والدفاع، وفي هذا الإطار اتفقا على استشراف آفاق التعاون في مجالات التدريب والإنتاج المشترك”.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للإمارات لدعمها باكستان، بمبلغ 3 مليارات دولار، فيما رحب “خان” باهتمام الإمارات بالاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبناء في باكستان.

وكانت الإمارات أعلنت في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأنها ستودع 3 مليارات دولار في بنك الدولة الباكستاني بهدف دعم اقتصاد البلاد وتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية للعملات الأجنبية.

ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى إسلام أباد، صباح الأحد، برفقة وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، بدعوة من رئيس وزراء باكستان.