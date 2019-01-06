العاصفة “نورما” تضرب كورنيش بيروت‎ (فيديو)

ضربت العاصفة الثلجية “نورما” المصحوبة بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، مساء اليوم الأحد، كورنيش بيروت وسط العاصمة اللبنانية.

وتسببت الرياح العاتية بأضرار فادحة في المزروعات، وأدت الى قطع خطوط شبكات الكهرباء والهاتف، بينما تسبب تساقط الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية إلى سيول جرفت معها الأتربة والحصى إلى وسط الطرقات وأعاقت حركة السير.

يذكر أن العاصفة الثلجية “نورما” التي تضرب لبنان بدأت منذ مساء أمس ترخي بظلالها على منطقة العرقوب وحاصبيا ومرجعيون محملةً بأمطارٍ غزيرة وتساقط للثلوج فوق مرتفعات قرى العرقوب وجبل الشيخ وشبعا وكفرشوبا.

يأتي ذلك في ظل رياح شديدة السرعة مصحوبة بموجة من البرد القارس، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى الصفر.