آخرها في “العاصمة الإدارية”.. مهندس قبطي يبني المساجد بمصر

رغم أنه مهندس قبطي، إلا أنه تولى إدارة عدة مساجد في مصر، كان آخرها إدارة بعض مرافق مسجد “الفتاح العليم” أحد أهم المساجد التي أعلنت مصر عن إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتخصص المهندس القبطي جوزيف فريد الذي درس الطراز المعماري الإسلامي، في بناء بعض المساجد داخل مصر تحديدًا في محافظات الصعيد.

واختير فريد لإدارة إنشاء القاعات الخاصة بمسجد “الفتاح العليم” الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تأسيسه ضمن مجمع ديني يضم كنيسة أيضًا لإتاحة دور العبادة أمام قاطني العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين بالمصالح الحكومية.

وقال فريد، إنه جرى تصميم المسجد بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه قام في السابق بالمشاركة في بناء 4 مساجد، لافتًا إلى أن دوره في بناء المسجد الحالي هو تصميم قاعات المناسبات الملحقة بالمسجد والتي تصل مساحة كل منها 2500 متر.

وأوضح أن العمل في تصميم المسجد بدأ قبل عام ونصف بالمشاركة مع شركة “المقاولون العرب” وتحت إشراف الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ومسجد “الفتاح العليم” يقع على الطريق الدائري الأوسط الجديد ويتكون من دور أرضي وله خمسة مداخل رئيسة، حيث جرى الاعتماد في تصميمه على الطابع الفاطمي، كما أن القبة الرئيسية يصل ارتفاعها لـ45 مترًا وقطرها 33 مترًا لتعتبر بذلك واحدة من أكبر القباب في مصر، فيما تسع مساحة المسجد لـ6500 مصلٍ و1200 سيدة، كما تستوعب المساحة أمام المسجد نحو 7 آلاف مصلٍ.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الأحد، مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس.