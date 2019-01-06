معرض CES 2019.. ثورة في خدمات الأوامر الصوتية

يُفتتح اليوم في مركز المؤتمرات بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019، الذي يعتبر الأكبر من نوعه، ربما في العالم.

وبموجب سباق المبتكرات الإلكترونية الذي تقوده شركات، “أمازون” و”غوغل” و”أليكسا” و”كوهثر”، فإن التنافس الأصعب سيكون في نسخة العام الحالي من المعرض.

ويركز على خدمات التقنيات الصوتية الذكية التي يستطيع فيها أصحاب المنازل الذكية التحكم بالأجهزة والخدمات من خلال الأوامر الصوتية.

كما يتضمن المعرض نماذج مستقبلية للسيارات الطائرة، وكذلك للشاشات التلفزيونية فائقة الترقق حد الطيّ، فضلًا عن الروبوتات التي أضحت تجيد طيّ الملابس بعد أن تنشفها الغسالة.

تنظيف كابينة الحمام بالصوت

وكالة بلومبيرغ الاقتصادية وهي تعرض ترندات العام الحالي في سباق الخدمات الصوتية، كان تقديرها أن هذه الرفاهية مُكلفة ولا تحظى بالأولوية في الحياة اليومية. وفي نفس التوجّه تساءلت صحيفة “سي نت”: ما معنى أن يتحول حمامك إلى مُشغّل بالصوت، تضيئه بالصوت، وتطلب منه أن يسحب ماء الكابينة وينظف مقعدها أو يرفع حرارته قليلًا مقابل آلاف الدولارات؟.

في معرض 2019 ستقدم شركة أمازون 15 ألف مهارة يجري تنفيذها بالأوامر الصوتية. وستكون في ذلك محل منافسة قوية مع آلاف المهارات والخدمات المماثلة التي ستقدمها شركات غوغل وأليكسا.

شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عرضت نماذج من هذه الخدمات تشمل مخاطبة أليكسا، مثلًا، بأن تراجع لك بريدك الإلكتروني فتقوم بقراءة كل الرسائل التي وصلتك خلال 24 ساعة وترفع لك تقريرًا ملخصًا بما تضمنته. وأنت بدورك تطلب منها أن تردّ على ما تريده أو تشطب أو تؤرشف ما تريده، كل ذلك بالصوت، وأكثر منه أن تحدد اسمًا معينًا وتطلب منها أن تنبهك فورًا عندما تصل منه أية رسالة.

وفي خدمة أخرى يمكنك أن تطلب من جهازك البحث عن مطعم يقدم وجبة خاصة، والاتصال بهم لحجز موعد، او لتحديد أقرب محل تشتري منه ربطة عنق لحفلة رسمية.

السكرتير الافتراضي

ويتيح لك “السكرتير الافتراضي” الذي يؤمر صوتيًا، تجهيز قائمة من المهمات والمواعيد والطلبات التي تحتاجها، مع إمكانية أن تضيف لهذه القائمة أي طلبات ترد من زوجتك أثناء قيادتك للسيارة.

وهذا بالطبع مضاف لموجز إخباري يقدمه لك “السكرتير الافتراضي” كلما طلبت. فضلًا عن تلبية طلبات مقتضيات الشياكة وضبط المواعيد مع الترحيب بك لدى دخولك المنزل بأن يضيء لك أبواب الممّر، وصولًا إلى أضواء غرفة النوم والحمام، وبالمواصفات التي تناسب مزاجك، مع اختيار نوع الموسيقى التي تفضل أن تسمعها قبل النوم.

وكما يُنفّذ السكرتير الافتراضي طلباتك بأن لا يزعجك أحد أثناء النوم أو الأكل، فإنه يحميك أيضًا من لصوص المنزل، بأن يقوم بافتعال أصوات وضجة في البيت أثناء غيابك، ليوهم اللصوص أن البيت ليس فارغًا من أهله. وفي حال تعرضت لأي حادث وفقدت الوعي فإن المساعد الافتراضي يقوم فورًا بطلب سيارة النجدة والإسعاف.