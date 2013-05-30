فرقة واما تعود في عيد الفطر

إرم ـ (خاص) أحمد السماحي

انتهى فريق "واما" بأعضائه "أحمد فهمي، ومحمد نور، ونادر حمدي، وأحمد الشامي"، من تسجيل آخر أغنية فى ألبومهم الجديد "أستنى إيه "، داخل استوديهات شركه "كيوب ميوزك" التي تتولى إنتاج الألبوم، الأغنية بعنوان "كان يما كان" من تأليف أحمد فهمي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدي.

"واما" قرروا تصوير الأغنية الرئيسية في الألبوم " أستنى إيه " بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الفنان محمد عطية نجم ستار أكاديمي، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع نادر حمدي.

كتب كلمات أغاني الألبوم المقرر طرحه فى عيد الفطر المبارك "أيمن بهجت قمر،وأحمد فهمي، والمطرب محمد عطية، والشاعر محمود محمد، وجمال الخولى، وتامر حسين"، أما الألحان فهي لفريق "واما"، وكل من الملحن "أحمد صلاح حسني "سوني"، والفنان كريم محسن، تامر علي ورامى جمال "، كما يقوم كل من المطرب أحمد فهمي ومحمد نور بتلحين عدد من الأغاني، أما التوزيع فهو لنادر حمدي، باستثناء أغنية واحدة من توزيع محمد شفيق.