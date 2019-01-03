الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ”صورة رومانسية” مع زوجته (صورة)

رد الفنان الجزائري الشاب خالد على التصريحات التي أدلت بها مواطنته المطربة فلة الجزائرية، حول وجود علاقة حب وارتباط سابقة بينهما، وذلك بتكذيبها والتأكيد على أن زوجته الحالية هي الحب الأول في حياته.
ونشر الشاب خالد صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقًا: “حبي الأول أول وآخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني أجمل 5 أطفال، الذين قدموا لي أيضًا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة”.
وكانت فلة الجزائرية قد صرحت مؤخرًا في إحدى المقابلات التلفزيونية، بأنه كانت هناك علاقة سابقة تجمعها بنجم الراي الجزائري الشاب خالد، وأنهما كانا يعيشان قصة حب.
وتابعت باكية: “خالد روعة وكان في ارتباط، ولكن كل شيء مكتوب، خالد عنده أولاد الله يبارك وامرأة ما شاء الله، وأنا اتجهت في مشواري إلى المشرق والدنيا تجمع وتفرق”.
يذكر أن الشاب خالد متزوج من المغربية سميرة ديابي منذ 1995، وتستمر قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة منذ زواجهما قبل 23 عامًا.
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Mon premier amour mon premier mariage et le dernier c est Ma lumière ma femme de ma vie qui ma donnais 5 beau enfants ????????qui ma donnais aussi le plaisir et la joie de continué a donner du bonheur a mon public et mes fans i love you #ya_samira My first love, my first marriage and the last one is my wife and light of my life who introduced me to our 5 beautiful children, who also showed me the right way of living, placed joy into our life and to keep giving happiness to my fans. I love you #ya_samira حبي الأول أول و اخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني اجمل 5 أطفال الذين قدموا لي أيضا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك #يا_سميرة ❤️❤️❤️❤️❤️