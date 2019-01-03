الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ”صورة رومانسية” مع زوجته (صورة)

رد الفنان الجزائري الشاب خالد على التصريحات التي أدلت بها مواطنته المطربة فلة الجزائرية، حول وجود علاقة حب وارتباط سابقة بينهما، وذلك بتكذيبها والتأكيد على أن زوجته الحالية هي الحب الأول في حياته.

ونشر الشاب خالد صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، معلقًا: “حبي الأول أول وآخر زواجي هي نور حياتي زوجتي من أعطتني أجمل 5 أطفال، الذين قدموا لي أيضًا متعة وفرحة الاستمرار في إعطاء السعادة لجمهوري أحبك يا سميرة”.

وكانت فلة الجزائرية قد صرحت مؤخرًا في إحدى المقابلات التلفزيونية، بأنه كانت هناك علاقة سابقة تجمعها بنجم الراي الجزائري الشاب خالد، وأنهما كانا يعيشان قصة حب.

وتابعت باكية: “خالد روعة وكان في ارتباط، ولكن كل شيء مكتوب، خالد عنده أولاد الله يبارك وامرأة ما شاء الله، وأنا اتجهت في مشواري إلى المشرق والدنيا تجمع وتفرق”.

يذكر أن الشاب خالد متزوج من المغربية سميرة ديابي منذ 1995، وتستمر قصة حبهما التي دامت لسنوات طويلة منذ زواجهما قبل 23 عامًا.