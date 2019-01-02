شاهد ما قالت أحلام خلال أول ظهور لها أمام الكعبة (فيديو)

فاجأت الفنانة الإماراتية، أحلام متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بنشر فيديو مرفقًا بصوتها من داخل بيت الله الحرام في مكة المكرمة، تدعو لهم من خلاله بدوام الصحة والعافية.

ووثَّقت أحلام في الفيديو، الذي لقي تفاعلًا واسعًا من قِبل متابعيها على “تويتر”، لحظات صلاة الفجر في الحرم، حيث قالت موجهة دعاءها إلى متابعيها:”الله يعطيكم متابعيني ويبارك لكم، ويبارك في صحتكم، وكل واحدة تسمعني الله يبارك لها في صحتها، وعافيتها، ومالها، وأهلها، وذريتها، وأسأل الله العظيم أن يُحسن خاتمتي، وخاتمتكم، وخاتمة جميع المسلمين”.

وعبَّرت عن فرحتها لأداء صلاة الفجر في الحرم المكي قائلة:” يا زين صلاة الفجر في الحرم، الحمد لله”، كما دعت لكل من يتمنى زيارة الحرم بزيارته.

ووصلت “أحلام” نهاية الشهر الماضي إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة، لإحياء حفل غنائي، لكنها تعرَّضت لحملة شرسة من قِبل سعوديات، اعترضن على إقامتها حفلًا غنائيًّا، بسبب موقفها المعارض للسماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وهاجم عدد كبير من السعوديات، الفنانة أحلام، وموافقتها على إقامة حفل في بلادهن، وأكد بعضهن أن قبولها إحياء الحفل يعكس مدى تناقضها، وعدم ثباتها على مبادئها، وعبَّرن عن استغرابهن من رفض “أحلام” السماح للمرأة بالقيادة في السعودية، وفي نفس الوقت السماح لنفسها بالغناء في المملكة.