شاهد ما قالت أحلام خلال أول ظهور لها أمام الكعبة (فيديو)

@eremnews @ahlamalshamsi . . . وجهت المطربة الإماراتية أحلام رسالة لمتابعيها خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في الحرم المكى. ودعت أحلام من خلال فيديو نشرته، لمتابعيها قائلة: "للهم ارزق متابعينى بكل ما يتمنون.. وجنب عنهم كل شر . اللهم أن كان أحد منهم حزين افرح قلبه .. وادخل عليه السرور يا رب" وقالت أحلام "يا زين صلاة الفجر فى الحرم .. الحمد لله .. وأدعو الله أن كل من تتمنى أن تأتى إلى هذا المكان الطاهر .. ربى يعطيها ان شاء الله .. وأسأل رب العرش العظيم أن يحسن خاتمتى وخاتمتكم وخاتمة جميع المسلمين"