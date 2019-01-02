كيم كاردشيان تنتظر طفلها الرابع من “أم بديلة”

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان تنتظر طفلها الرابع عن طريق أم بديلة، ستضعه في شهر مايو/ أيار المقبل.

وكانت صحيفة “يو إس ويكلي” قد ذكرت أن نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 38 عامًا وزوجها كانيي ويست (41 عامًا) قد تركا جنينًا مخصبًا واحدًا، لدى الأم البديلة.

وتستخدم كاردشيان نفس المرأة التي حملت في ابنتهما شيكاغو والتي ولُدت قبل 11 شهرًا.

وقالت كاردشيان خلال حلقة تلفزيونية إن “كانيي” يُريد المزيد من الأطفال، مضيفة:”كانيي يريد أن ينجب سبعة أطفال”، ومن المعروف أن كيم وزوجها لديهما ثلاثة أطفال في الوقت الحالي.

وكشفت كيم سابقًا أنها مضطرة لاستخدام “الرحم البديل” بعد أن نصحها الأطباء بعدم حمل أطفال آخرين لأسباب طبية، كما نفت في وقت سابق قدوم طفلها الرابع، قائلة: “قرأت شيئًا عن ذلك، ولكنّ هذا غير صحيح”.