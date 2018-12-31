بعد غيابها لأشهر.. ميريام فارس تبكي على مسرح دبي (فيديو)

لم تتمكن الفنانة اللبنانية ميريام فارس من حبس دموعها، بعد عودتها للوقوف على المسرح من جديد لإحياء حفل رأس السنة في مدينة دبي، وذلك بعد انقطاعها لفترة طويلة بسبب مرضها.

وعندما رأت ميريام الجمهور في الحفل، قامت باحتضان إحدى مساعداتها من فريق عملها وانهمرت في البكاء، وهو ما دفع الأخيرة للقيام بتهدئتها وتجفيف دموعها.

وردًا على البكاء المفاجئ ، استمر جمهور ميريام فارس في التصفيق الحاد؛ لتشجيعها ومساعدتها على تخطي هذه اللحظة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد خرجت عن صمتها لتوضيح حقيقة إصابتها بمرض السرطان، لتشكر جميع من وقف معها في المحنة، ودعا لها لتخطي الفترة العصيبة.