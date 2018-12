بعد غيابها لأشهر.. ميريام فارس تبكي على مسرح دبي (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @myriamfares . . لم تتمكن الفنانة اللبنانية ميريام فارس من حبس دموعها، بعد عودتها للوقوف على المسرح من جديد لإحياء حفل رأس السنة في مدينة دبي، وذلك بعد انقطاعها لفترة طويلة بسبب مرضها. . وعندما رأت ميريام الجمهور في الحفل، قامت باحتضان إحدى مساعداتها من فريق عملها وانهمرت في البكاء، وهو ما دفع الأخيرة للقيام بتهدئتها وتجفيف دموعها. . وردًا على البكاء المفاجئ ، استمر جمهور مريام فارس في التصفيق الحاد؛ لتشجيعها ومساعدتها على تخطي هذه اللحظة. . يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت قد خرجت عن صمتها لتوضيح حقيقة إصابتها بمرض السرطان، لتشكر جميع من وقف معها في المحنة، ودعا لها لتخطي الفترة العصيبة. . . #إرم_نيوز #ميريام_فارس #مريام_فارس #myriamfaresarmy #اكسبلور #حفلات #أبوظبي #الواجهة_البحرية #السعودية #رأس_السنة #الكويت #لبنان #سوريا #الإمارات #دبي #العراق #الأردن #مصر #myriamfares #myriam_fares #miriamfares