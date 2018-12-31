ما حقيقة تعيين تركي الدخيل سفيرًا للسعودية بالإمارات؟

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية رشحت الإعلامي تركي الدخيل مدير قناة العربية، والعربية الحدث، ليكون سفيرًا جديدًا لها، في الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت مصادر سعودية خاصة لـ”إرم نيوز”، أن المملكة تنتظر موافقة دولة الإمارات على ترشيح تركي الدخيل، ليصبح سفيرًا للرياض، خلفًا للسفير محمد بن عبدالرحمن البشر، الذي أعفي من منصبه، في شهر فبراير الماضي.

وقالت مصادر إماراتية، إن الدخيل يحظى بتقدير السلطات الإماراتية؛ نظرًا للفترة الطويلة التي قضاها بدولة الإمارات، بحكم عمله في قناة العربية، التي تبث من دبي، ولعلاقاته الوثيقة بكثير من المسؤولين في الدولة.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر إعلامية، أن الكاتب السعودي مشاري الذايدي مرشح لخلافة تركي الدخيل في منصب المدير العام لقناة العربية والعربية الحدث.

ويتمتع الدخيل، الذي عين مديرًا لقناة العربية مطلع عام 2015، بسنوات من الخبرة الصحافية تجاوزت العقدين، وهو عضو مؤسس في قناة العربية منذ انطلاقتها عام 2003، وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية، وعمل طوال عشر سنوات مقدمًا لبرنامج “إضاءات” على شاشة العربية، كما أسس وترأس موقع “العربية.نت” في سنواته الأولى.