مطالب باستقالة رئيس الفلبين بعد اعترافه بـ”لمس” خادمته‎

المصدر: ا ف ب

أثار رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي موجة غضب في بلاده، يوم الأحد؛ بعدما اعترف أنه “لمس” خادمته عندما كان مراهقًا، حيث اتهمته جماعات حقوق المرأة بـ”محاولة الاغتصاب والتشجيع على الإساءة الجنسية”.

وأثار دوتيرتي مرارًا غضبًا؛ بسبب تصريحاته بشأن النساء، ونكاته بشأن الاغتصاب وتفاخره بالخيانة الزوجية.

وفي آخر تصريحاته، تحدث دوتيرتي عن اعترافه لقس أثناء الدراسة الثانوية بأنه دخل غرفة خادمته بينما كانت نائمة.

وقال في كلمة في وقت متأخر من السبت: “رفعت عنها الغطاء .. وحاولت لمسها في مناطق حساسة.. ولمستها واستيقظت من النوم، فتركت الغرفة”.

وأضاف أنه قال للقس: “عدت إلى غرفة الخادمة مرة ثانية وحاولت لمسها”.

ودانت منظمة “غابرييلا” للدفاع عن حقوق المرأة تصريحات دوتيرتي، واصفة إياها بـ”المقرفة”، ودعته إلى الاستقالة.

وردًا على الانتقادات، قال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس، الأحد، إن الرئيس “اختلق قصة مضحكة لإضفاء الدراما على قضية الإساءة الجنسية التي حدثت له ولزملائه الطلاب عندما كانوا في المدرسة الثانوية”.

والسبت، صرح دوتيرتي أنه وزملاءه في المدرسة تعرضوا للإساءة الجنسية أثناء الاعتراف.

وقال عدد من أنصار المرأة، أن تصريحات دوتيرتي الأخيرة “تعرض الفلبينيات اللواتي يعملن خادمات في الخارج للخطر”.

وتعمل أكثر من مليون فلبينية خادمة في الخارج، بحسب وزارة العمل.

وأكدت جان انريكيز المديرة التنفيذية للائتلاف ضد الاتجار بالنساء في منطقة آسيا والهادئ، أن “التباهي بالممارسات المسيئة يشجع ثقافة الاغتصاب، وفي هذه الحالة اغتصاب الخادمات”.