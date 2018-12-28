حسين الجسمي يوقف حفلة غنائية في دبي لموقف إنساني

ظهر الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، في مشهد بـ”قمة الإنسانية”، أثناء آخر حفلاته لعام 2018، عندما أوقف الحفل بسبب “طفلة”.

جرى ذلك خلال سهرة غنائية في دار أوبرا دبي قدم خلالها الجسمي مجموعة كبيرة من أغانيه برفقة فرقته الموسيقية، بقيادة المايسترو وليد فايد، وسط حضور جمهور كبير.

وخلال الحفل، خطفت طفلة تبكي قلب الجسمي أثناء غنائه، فما كان منه إلاّ أن قام بإيقاف الحفل وعزف لها على آلة البيانو أغنية للأطفال لتنويمها.

وقال الفنان الإماراتي، بعد اعتلائه المسرح مرحّبًا بالحضور: “أعيش معكم اليوم أجمل لحظات السعادة والفرح، والفخر، والنجاح، والامتنان؛ شكرًا لوجودكم في قلبي، وشكرًا لوجودكم في دبي أوبرا”.