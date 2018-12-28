حقيقة الحالة الصحية للفنان المصري سعيد عبدالغني

كشف نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي، عن الحالة الصحية للفنان سعيد عبدالغني، الذي أصابته وعكة صحية شديدة، مؤكدًا أن الأخير يرقد حاليًا في غرفة للعناية المركزة في مستشفى الجلاء العسكري.

وأشار زكي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إلى أن الحالة الصحية لعبدالغني، أصبحت مستقرة بنسبة كبيرة، إذ يتلقى العلاج بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، منذ عدة أيام.

وأضاف الفنان زكي أن خبر مرضه انتشر منذُ ساعات، لكنه يرقد منذ أسبوع في المستشفى، وتتابع النقابة حالته الصحية أولًا بأول، مع ابنه الفنان أحمد سعيد عبدالغني، الذي يرافقه ومعه بعض أفراد أسرته.

وولد الفنان سعيد عبدالغني في القاهرة 23 يناير عام 1938، وأنهى تعليمه الأساسي والتحق بكلية الحقوق، وكان يدرس ويمثل في فريق مسرح الكلية، وكان يعمل صحفيًا في قسم الحوادث بجريدة الأهرام.

وآخر أعمال عبدالغني الفنية مسلسل “ولاد السيدة”، عام 2015 للمخرج هاني إسماعيل، وتأليف مجدي الإبياري، ومن إنتاج شركة صوت القاهرة.