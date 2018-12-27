نانسي عجرم “حامل” على “فوغ العربية” (صورة)

على الرغم من تقدمها في شهور الحمل، ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على غلاف مجلة “فوغ” vogue الفرنسية بنسختها العربية، وهي ترتدي ملابس أنيقة أظهرت بطنها المنتفخ.

وقالت عجرم للمجلة:”لا يمكن أن أصف سعادتي بالأمومة.. البنت نعمة في حياة أهلها، فهي تبقى قريبة منهم، وتمنحهم الحنان والاهتمام، وتتصرف بوعي ومسؤولية، وهذا ما تعلمته من الحياة”.

و”نانسي” التي تنتظر طفلتها الثالثة، ظهرت بإطلالة جديدة بشكل ساحر وجذاب في فستان فضفاض، وضيق عند الخصر، ووضعت يدًا على ظهرها والأخرى على بطنها، ورسمت على وجهها ضحكة.

يذكر أن “عجرم” تزوجت العام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 أيار/ مايو 2009، وهي ميلا، وغنت لها أغنية بعنوان “يارب تكبر ميلا”، وأنجبا ابنتهما الثانية في 23 نيسان/ أبريل 2011 وهي إيلا.