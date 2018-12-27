مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على “يوتيوب” (فيديو)

يعتمد نجوم الغناء على منصة “يوتيوب“؛ لجذب أكبر نسب مشاهدة لأعمالهم الفنية، حتى أصبحت المنصة الوسيلة الأبرز في تحديد مؤشر النجاح بشكل عام، ولا يتوقف الأمر عند نجوم الصف الأول فقط، بل ومطربي المهرجانات الشعبية.

وتربع على عرش قمة المشاهدات الأكثر في عام 2018، الفنان الشاب حمزة نمرة والممثل محمد رمضان، وتاليًا نسب مشاهدة الأغاني على منصة “يوتيوب”.

داري يا قلبي

استطاع النجم المصري حمزة نمرة، أن يحجز لنفسه مكانًا وسط الكبار من خلال أغنية “داري يا قلبي”، حيث عبرت كلماتها عن شريحة كبيرة من جمهور الشباب، وشاهدها نحو 121 مليونًا و416 ألفًا و298 مشاهدًا، والأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيعه مع كريم عبدالوهاب.

نمبر وان

أطلق الفنان محمد رمضان، أغنية “نمبر وان” في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وأثارت عقب طرحها جدلًا واسعًا، حيث شنّ البعض هجومًا عنيفًا عليه، إلا أن هذا لم يمنعها من تصدر قوائم الاستماع عبر “يوتيوب”، حيث حققت 66 مليونًا و683 ألفًا و153 مشاهدة، وأخرج الكليب حسام الحسيني.

يعلم ربنا

شارك الفنان محمد رمضان في دراما رمضان 2018 بمسلسل يحمل اسم “نسر الصعيد”، واستعان في المسلسل بنجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، والذي أدى أغنية تتر المسلسل وتحمل اسم “يعلم ربنا”، وتصدرت قوائم الاستماع عبر “يوتيوب”، بعد طرحها في شهر أبريل الماضي، وحققت نسب مشاهدة وصلت إلى 60 مليونًا و465 ألفًا و283 مشاهدة، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم، وغناء أحمد شيبة.

الملك

جاءت أغنية “الملك”، بعد اعتراف مباشر من الفنان محمد رمضان بأنه “نمبر وان”؛ وهو ما أثار غضب الكثيرين، حيث أطلق على نفسه لقبًا اعتبره الكثيرون نوعًا من “ازدراء الأديان”، حيث لا “ملك” إلا الله، ولكن لم يعبأ “رمضان”، بما انتشر من تعليقات واهتم بما حققته الأغنية من نجاحات، ومنذ طرح الأغنية في شهر آب/ أغسطس الماضي، حققت الأغنية، حتى الآن، 59 مليونًا و362 ألفًا و772 مشاهدة، وأخرج الكليب حسام الحسيني.

عيش بشوقك

احتلت أغنية “عيش بشوقك” للنجم المصري تامر حسني، مركزًا متقدمًا في قوائم الاستماع عبر “اليوتيوب”، فمنذ طرح الأغنية في شهر تموز/ يوليو الماضي، حققت نسب مشاهدة مرتفعة، وصلت إلى 57 مليونًا و882 ألفًا و192 مشاهدة، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيعه مع هاني محروس، وأخرج الكليب هادي الباجوري.

ناسيني ليه

تألق النجم المصري تامر حسني في أغنية “ناسيني ليه” التي تم طرحها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وكانت ضمن ألبومه الجديد عيش بشوقك، وحققت مشاهدات عالية بلغت 42 مليونًا و76 ألفًا و477 مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج هاني محروس.

100 وش

استكمل تامر حسني، نجاحاته خلال عام 2018، بديو غنائي مميز شاركه فيه أحمد شيبة، دياب، ومصطفى حجاج، وحققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 36 مليونًا و886 ألفًا و378 مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني ومحمد الصاوي، وأخرج الكليب حسام الحسيني.