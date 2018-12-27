ترامب كان على خطأ.. الخارجية الأمريكية توضح حقيقة تعهد السعودية بإعمار سوريا

ترامب كان على خطأ.. الخارجية الأمريكية توضح حقيقة تعهد السعودية بإعمار سوريا

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أيّدت وزارة الخارجية الأمريكية ما كشفته شبكة “سي ان بي سي” من أن الرئيس دونالد ترامب كان على خطأ في تغريدته الأخيرة حول تعهد جديد من السعودية بإعمار سوريا.

ويتناسق ما ذكرته الخارجية مع تصريح من مصدر مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، من أنه  لم يصدر عن المملكة أي شيء جديد بشأن موضوع إعمار سوريا، وهو ما يعني أن حديث الرئيس دونالد ترامب عن تعهد سعودي بإعمار سوريا غير دقيق، إذا كان أعطى الإنطباع بأنه تعهد جديد أعقب قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

وجاء الكشف عن الخطأ الذي وقع فيه ترامب، من طرف شبكة سي أن بي سي، التي قالت إن ترامب أخطأ بتغريدته يوم الإثنين الماضي، عندما قال إن السعودية وافقت “الآن” على تقديم ما يلزم من المال، للمساعدة في إعادة بناء سوريا، فقد تبين أن هذا الوعد السعودي قديم يعود إلى شهر أغسطس الماضي.

وأيد ذلك مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن قال للشبكة التلفزيونية إن المملكة التي لها تاريخ  طويل في التبرعات الإنسانية، لم تقدم أي تعهد مالي جديد لإعمار سوريا، منذ أغسطس الماضي.

ومن طرفها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن تغريدة ترامب حول إعادة إعمار سوريا، اتضح فيها أنه كان يلقي الضوء على التزام سابق معلن، قدمته المملكة في شهر أغسطس الماضي.

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