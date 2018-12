ترامب كان على خطأ.. الخارجية الأمريكية توضح حقيقة تعهد السعودية بإعمار سوريا

أيّدت وزارة الخارجية الأمريكية ما كشفته شبكة “سي ان بي سي” من أن الرئيس دونالد ترامب كان على خطأ في تغريدته الأخيرة حول تعهد جديد من السعودية بإعمار سوريا.

ويتناسق ما ذكرته الخارجية مع تصريح من مصدر مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن، من أنه لم يصدر عن المملكة أي شيء جديد بشأن موضوع إعمار سوريا، وهو ما يعني أن حديث الرئيس دونالد ترامب عن تعهد سعودي بإعمار سوريا غير دقيق، إذا كان أعطى الإنطباع بأنه تعهد جديد أعقب قرار الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا.

Saudi Arabia has now agreed to spend the necessary money needed to help rebuild Syria, instead of the United States. See? Isn’t it nice when immensely wealthy countries help rebuild their neighbors rather than a Great Country, the U.S., that is 5000 miles away. Thanks to Saudi A!

