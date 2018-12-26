تونس.. ضبط سيارة توزع أموالًا على المحتجين في القصرين

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، أن قوات الأمن ضبطت سيارة سياحية مؤجرة في “جهة فوسانة” بمحافظة القصرين، وهي توزع أموالًا وبطاقات شحن للهواتف الخلوية على المحتجين، واصفًا الأمر بالخطير.

واندلعت احتجاجات في محافظة القصرين، على خلفية انتحار مصور صحفي حرقًا.

وحذر الوزير الفوراتي، الأربعاء، من أن تتحول احتجاجات القصرين إلى ما وصفها بـ”أحداث شغب ينفذها مجرمون بغرض استهداف الأملاك الخاصة والعمومية، والاستيلاء على مقرات هيئات حكومية ومصرفية”.

وتوفي المصور الصحفي عبدالرزاق زرقي، قبل أيام حرقًا في ضاحية “القصرين” غربي البلاد، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في البلاد.

وحذرت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق، من “مخطط خطیر” لزعزعة استقرار البلاد، عبر “فبركة فيديوهات و أخبار تتعلق بالاحتجاجات”.