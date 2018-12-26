البيت الأبيض ينفي وجود توجه للإطاحة برئيس المركزي الأمريكي

أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يواجه تهديدًا بخسارة وظيفته، مشيرًا كذلك إلى أن الرئيس دونالد ترامب “سعيد بوزير خزانته”.

جاءت تصريحات المسؤول في البيت الأبيض في محاولة على ما يبدو لتهدئة المخاوف في وول ستريت؛ جراء انتقاد ترامب للمجلس.

وأبلغ كيفن هاسيت، مستشار البيت الأبيض الاقتصادي، الصحفيين ردًا على سؤال، اليوم الأربعاء، حول ما إذا كانت وظيفة رئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول آمنة، قائلًا: “نعم، بالطبع مئة بالمئة”.

وأضاف هاسيت بأن “ترامب سعيد بوزير خزانته ستيفن منوتشين، الذي تحدث في الأيام الأخيرة إلى مصرفيين أمريكيين كبار، وأجرى اتصالًا مع مجموعة من الأطراف التنظيمية التي تسعى لاستمرار عمل الأسواق المالية بسلاسة”.

وكان ترامب انتقد، يوم الإثنين، مجلس الاحتياطي الاتحادي ووصفه بأنه “المشكلة الوحيدة” التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، فيما تابع مستثمرون عن كثب تقارير حول أن الرئيس ناقش بشكل خاص إمكانية إقالة رئيس المجلس.

وتولى باول منصبه أوائل فبراير/شباط، وواصل مسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، الذي كانت بدأته رئيسة مجلس الاحتياطي السابقة جانيت يلين.

لكن خبراء قانون شككوا بما صدر عن مستشار البيت الأبيض، مؤكدين بأنه “من غير الواضح ما إذا كان ترامب يمكنه إقالة باول في حقيقة الأمر”.

وارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 % في التعاملات الصباحية، فيما هبطت الأسهم في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الاقتصاد، وكان ستاندرد آند بورز في طريقه صوب تسجيل أكبر تراجع بالنسبة المئوية لشهر ديسمبر/كانون الأول منذ الكساد الكبير.