الرومانسية والطبيعة.. شاهد أجمل بطاقات المعايدة الملكية لهذا العام (صور)

اعتادت العائلات الملكية عبر العالم إرسال بطاقات المعايدة للتهنئة بحلول السنة الميلادية الجديدة، من بينها العائلة الملكية الأردنية التي اختارها موقع “كلوزر” الفرنسي من بين أجمل بطاقات المعايدة الملكية لهذا العام.

وتتضمن البطاقة صورة الملك عبد الله وعقيلته الملكة رانيا وحولهما أبناؤهما الأمراء الحسين وسلمى وهاشم وإيمان، وقد ارتسمت البسمة على شفاههم.

واختار ملك إسبانيا فيليب السادس أيضًا، صورة عائلية مع عقيلته الملكة ليتيزيا رفقة ابنتيهما في منظر طبيعي، واجتمع فيليب الثاني ملك بلجيكا وعائلته أمام شجرة عيد الميلاد.

أما الأمير شارلز وكاميلا والملك السابق خوان كارلوس وعقيلته الملكة صوفيا، ففضلا صورة ثنائية هادئة لهما.

وتجلت رومانسية الشباب في بطاقة معايدة الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، التي تختلف تمامًا عن كل بطاقات الأسر الملكية السابقة.