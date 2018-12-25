الشاعر السعودي مانع بن شلحاط يعلق على ظاهرة “الفاشينيستا”: نسأل الله العافية.. ما في سر للبيوت (فيديو)

كشف الشاعر السعودي مانع بن شلحاط، عن رأيه بظاهرة “الفاشينيستا” التي انتشرت أخيرًا علي السوشيال ميديا، موضحًا أن الكثير من الشعراء تصدوا لهذه الظاهرة بشعرهم، وأنه لا يعارض وجودها، ولكنه ضد إفشائهم لأسرارهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مقابلة ببرنامج “ع السيف” على قناة “ATV”:”نسأل الله العافية، ما عاد في سر للبيوت.. حتى الطبخة، راحت السوق اشترت جاكيت.. أشياء مالها لازمة، يصورون كل شيء، وهذه فضائح المفروض تحارب من قبل الجميع”.

وعن سبب مشاركته في رقصة “كيكي“، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، وتلقى إثرها العديد من الانتقادات ضده، قال إنه يعتبر الأمر نوعًا من الحرية الشخصية وليس به شيء، كما أنه يشارك في رقصة الشيلات السعودية، وبالتالي لا يوجد فرق بينها وبين “كيكي” سوى أن الثانية على وقع كلمات أجنبية.

وأكد مانع بن شلحاط، أنه لم يغضب أبدًا من تقليد الفنان الكويتي حسن البلام له في أحد أعماله، لأنه يقلد الجميع والبعض يزعل منه بالفعل، ولكن بالنسبة له الأمر عادي.

وكان الشاعر السعودي مانع بن شلحاط فاجأ متابعيه بمقطع فيديو وثَّقه عبر حسابه في موقع “تويتر”، وهو يخوض تحدي رقصة “كيكي”؛ ما أثار جدلًا واسعًا، نظرًا لمكانته الشعرية، وطبيعته التقليدية البعيدة عن ممارسات مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتصل بها من هوس يجتذب أساسًا المراهقين والأجيال الناشئة.

ويعتبر مانع بن محمد بن مانع العجمي، المعروف بمانع بن شلحاط، واحدًا من كبار الشعراء السعوديين، وله العديد من الأمسيات والمشاركات الوطنية، ولطالما اشتهر بجرأته في نقد الآخرين بشعره، كما انتقد مهرجان الجنادرية وجمعيات الثقافة والفنون.