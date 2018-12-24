بالصور.. خباز بريطاني يصنع مجسمات فنية من الكعك

يصنع سيباستيان ديفيز”خبّاز المشاهير” كما يطلق عليه في بريطانيا، كعكًا فريدًا من نوعه، يبدو كأنه موادّ وأدوات حقيقية بحجمها الطبيعي، في مشهد جعله محط أنظار المتابعين.

ومن بين الأعمال التي قام بتشكيلها زوج أحذية تزلج، ونباتات محفوظة بوعاء، وديك رومي جاهز للشواء، وصندوق زجاجة نبيذ، وكتب مكدسة، ووجبة برغر مع البطاطس، وغيرها، إذ تظهر جميعها حقيقية في الشكل.

وذكر ديفيز اليوم الإثنين، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الطبخ موهبة لديه، طورها بنفسه ولم يتعلمها، مبينًا أنه يصنع جميع المواد من مكونات الكعك المعروفة، من: “الفانيليا والزبدة والقشدة والشوكولاتة الداكنة”.

وبعد الانتهاء من طهوها، يبدأ فنه الحقيقي في إنشاء إبداعاته، لأكثر من 100 ساعة من العمل الدقيق، إذ يصنع عبر جهاز خاص لديه، مُجسمات بالشكل والحجم الطبيعي للأطعمة والأدوات، ثم ينحتها ويزينها بمعداته الخاصة، المكونة من الألوان والصباغ الطبيعية الصالحة للأكل.