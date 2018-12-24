إيران: أمريكا تخلق الفوضى لتجارتنا الخارجية

اتهم النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس اللجنة الاقتصادية في حكومته، إسحاق جهانغيري، الولايات المتحدة، بـ”العمل على خلق الفوضى في التجارة الخارجية الإيرانية”.

وقال جهانغيري خلال جلسة للمجلس الأعلى للوظائف في مدينة بندر عباس جنوب إيران، يوم الإثنين إن “الأعداء ومنهم الولايات المتحدة يريدون خلق الفوضى في التجارة الخارجية الإيرانية”.

وأضاف: “وضعت الحكومة الخطط اللازمة لتدفق الواردات تحت أي ظرف من الظروف، وتوفير السلع الأساسية للناس، ويجب على جميع المنظمات تنسيق الجهود لإزالة القواعد غير الضرورية، وتجنب تخزين البضائع في الموانئ والجمارك”.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني على “ضرورة حل المشاكل مع الجمارك، والإفراج عن البضائع المحتجزة لديها”، مشددًا على “أهمية تفادي تراكم البضائع المكدسة في الموانئ والجمارك والمستودعات التابعة للجهات المملوكة للدولة”.

وشدد جهانغيري على ضرورة “وجود إدارة سليمة لتسهيل إطلاق البضائع، لتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد في أوقات العقوبات”.

وتشير تقارير إلى أن إيران تواجه مشكلة في توفير السلع الأساسية في ظل العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.