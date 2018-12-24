الإعلان عن “مشغّل خاص” لمطار جدة السعودية

أعلن مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعيين مشغّل من القطاع الخاص لمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، في النصف الثاني من عام 2019.

وأكد عبدالحكيم البدر، مساعد رئيس الهيئة لشؤون السلامة والأمن والنقل، أن الهيئة “كانت تأمل بتعيين المشغل في النصف الأول؛ إلا أنه تم تأجيل ذلك للنصف الثاني”.

وكانت الهيئة أعلنت في شهر شباط/ فبراير الماضي، أنها أبرمت اتفاقًا مع تحالف يتضمن الشركة السعودية للدعم البحري وشركة “تشانجي” للمطارات الدولية السنغافورية لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز، بعد افتتاح صالة مسافرين جديدة أوائل العام الحالي.

وقال عبد الحكيم لصحيفة “اراب نيوز” السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين:”إن صفقة مطار جدة لا تشمل أي صفقات بيع، لكنها تتيح للمشغلين أن يستثمروا في المطار على أساس شراكة مع الهيئة.”

وأظهرت إحصائية للهيئة، أن مطار الملك عبدالعزيز وهو من أكبر المطارات في الشرق الأوسط سجل أعلى مستوى إشغال له العام الماضي، إذ بلغ عدد المسافرين عبره 34 مليون مسافر بزيادة 9.4% عن عام 2016.