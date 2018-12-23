محاكمة زوجين أخضعا رضيعتهما لحمية غذائية قاسية (صور)

أقر زوجان أمام محكمة “داوننغ سنتر” في مدينة سيدني الأسترالية، بأنهما أخضعا طفلتهما البالغة من العمر 19 شهرًا، لحمية غذائية نباتية مقيّدة جدًا، ما أصابها بانتكاس في العظام، وتطوّر الى الكساح.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن البرنامج الغذائي الذي خضعت له الطفلة، كان مقيدًا للغاية، إذ تتناول في الصباح كوبًا واحدًا من الشوفان مع حليب الأرز ونصف موزة، وفي وقت الغداء قطعة خبز محمص مع المربى، أو زبدة الفول السوداني، وأطعماها في العشاء جبنًا مصنوعًا من حليب الصويا، أو الأرز أو البطاطا.

وقالت الصحيفة اليوم الأحد، إن الفحص الطبي للطفلة في مارس الماضي، أظهر إصابتها بنقص حاد في كافة العناصر الغذائية، إذ كانت عظامها لينة وتُعاني من كسور متناثرة في جميع أنحاء جسدها الصغير، ولا تستطيع الزحف أو الوقوف كما الأطفال في مثل سنها.

ونقلت الطفلة إلى دار رعاية، لتتمكن خلال 6 شهور من الوقوف والزحف، وذلك بعد إخضاعها لبرنامج غذائي متوازن.

ومن المقرر النطق بمحاكمة الوالدين في يناير المقبل، إذ تسببت الحمية الغذائية التي أجبرا طفلتهما عليها بإصابتها بأمراض مختلفة.