بدرية أحمد تتوعد مخترق حسابها بعد تسريبه صورًا “جريئة” لها (فيديو)

خرجت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، عن صمتها، لتوضح ملابسات تداول صور جريئة لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وبثت “بدرية أحمد” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بعنوان “حسابي متهكر”، قالت فيه: “حبايب قلبي مش أنا اللي قاعدة أعمل الصور، وحقي راح أجيبه بالقانون وين ما كان، وأنا بقولك من خلال حسابي وأنت فاتح الحساب”.

وكانت الفنانة الإماراتية قد كشفت أن الصور الجريئة التي جرى تداولها لها بتنورة قصيرة للغاية، تم التقاطها خلسة من قبل إحدى صديقاتها، دون أن تدري.

وتأتي واقعة الصور الجريئة بعد أسبوع من جدل آخر أثارته الممثلة الإماراتية، عقب تداول فيديو لها وهي تتناول الآيس كريم، بطريقة استفزت جمهورها، واعتُبرت من قِبل بعضهم “إيحاءات جنسية”.

وردت الممثلة الإماراتية على منتقدي الفيديو ومن اتهموها بالإباحية، بمقطع آخر ظهرت فيه وهي تتناول البسكويت، وتشرب من زجاجة مياه، بنفس الطريقة التي استفزت بها متابعيها أثناء تناولها للآيس كريم.