مصرية حرّضت عشيقها فقتل زوجها بعد أيام من زفافها.. تعرف على عقوبتها

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن المؤبد بحق سيدة قتلت زوجها بعد مرور 12 يومًا فقط من زفافهما، فيما قضت بالإعدام لعشيقها، والمؤبد لصديقه الذي ساعدهما في التخلص من المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 7 يناير الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا من الزوجة المتهمة يفيد بأنها تعرضت برفقة زوجها “الضحية”، لهجوم من قبل مجهولين.

ووفق البلاغ الكاذب “قام المجهولون بضرب زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أدى إلى وفاته في الحال، فيما تمكنوا من سرقة مصاغها ولاذوا بالفرار”.

وكشفت تحريات المباحث المصرية “أن السيدة أجبرت على الزواج من الضحية، وكانت على علاقة عاطفية بشخص آخر، فاتفقا سويًا على التخلص من الزوج كي يتزوجا لاحقًا”.

وبيّنت التحريات “قيام العشيق بمساعدة صديقه، بتنفيذ الجريمة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعًا”.